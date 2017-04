Porsche und Microsoft werden Partner

Der Autohersteller Porsche und Microsoft gehen eine Markenpartnerschaft ein. Die Kooperation erlaubt es dem Plattformhalter, die Sportwagen des deutschen Autobauers noch prominenter in seinen "Forza"-Games zu platzieren. Die auf sechs Jahre angelegte Zusammenarbeit beginnt damit, dass Porsche in Zukunft als Sponsor des eSport-Racing-Events Forza Racing Championship (ForzaRC) auftritt. Gleichzeitig veröffentlicht Microsoft das Porsche Car Pack für " Forza Horizon 3 ". Darin enthalten sind eine Reihe von lizensierten Porsche-Modellen, wie dem 911 GT3 RS oder dem Panamera."Mit unserem Partner Microsoft haben wir die Möglichkeit, den Porsche-typischen Fahrspaß auch in der virtuellen Welt erlebbar zu machen", sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. "Rennspiele und eSports verknüpfen die virtuelle und reale Welt und ermöglichen uns einen weiteren Zugang zur jungen Zielgruppe. Damit ist ein Stück Porsche Leidenschaft schon vor dem Kauf des ersten eigenen Sportwagens möglich."Jahrelang lag die Porsche-Lizenz exklusiv bei Electronic Arts, die damit beispielsweise " Need for Speed: Porsche " realisierten. Porsche-Wagen waren daher selten in anderen Rennspielen anzutreffen. Nach 15 Jahren lief der Exklusiv-Vertrag zwischen EA und Porsche allerdings im letzten Jahr aus.

Quelle: GamesMarkt.de

