Popakademie zeigt den Look Of Sound

Großansicht Kuratiert das Programm von Look Of Sound: Katrin Rabus (mitte) (Bild: Arthur Bauer) Kuratiert das Programm von Look Of Sound: Katrin Rabus (mitte) (Bild: Arthur Bauer)

Die Popakademie Baden-Württemberg rückt beim internationalen Forum The Look Of Sound, das vom 16. bis zum 19. April 2018 in Mannheim stattfindet, Musikfilme in den Fokus."Konzerte inszenieren - von der Bühne ins Netz" lautet das Motto der 14. Ausgabe des Forums. Neben der Vorführung von 13 Filmen über Musik treffen sich dabei Musiker, Regisseure, Veranstalter, Produzenten und Redakteure der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Sie wollen dort Trends und neue Programmideen diskutieren."Im Forum möchten wir gemeinsam mit den Programm-Machern erörtern, was den Zuschauer in Zukunft am TV- und Internetbildschirm erwartet", sagt Programmkuratorin Katrin Rabus: "Eine der Kernfragen ist, wie die neuen Medien die Gewohnheiten des Publikums verändern und was das wiederum für die visuelle Übertragung beispielsweise von Livekonzerten bedeutet".Der Film "Conny Plank - The Potential Of Noise" eröffnet die Veranstaltung am 16. April. Im Anschluss spricht Regisseur Stephan Plank mit dem künstlerischen Direktor und Geschäftsführer der Popakademie, Udo Dahmen Außerdem geht es bei The Look Of Sound unter dem Motto "Von Super Mario bis Final Fantasy" zum ersten Mal auch um Musik in Videospielen.Neben der Fachtagung, die für akkreditierte Teilnehmer 150 Euro kostet, finden am 16. April und am 19. April zudem zwei öffentliche Besuchertage bei freiem Eintritt statt.Als Partner des Events fungieren unter anderem die Sender ARD Deutsche Welle und Arte

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen