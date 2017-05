Politiker besuchen Gamigo

Großansicht V.r.: Jens Knauber (COO gamigo), Oliver Redelfs (GameCity HH), Katja Suding (FDP), Marcus Weinberg (CDU) und Remco Westermann (CEO gamigo) V.r.: Jens Knauber (COO gamigo), Oliver Redelfs (GameCity HH), Katja Suding (FDP), Marcus Weinberg (CDU) und Remco Westermann (CEO gamigo)

Die Bundestagskandidatin Katja Suding (FDP) und der Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg (CDU) besuchten die Zentrale von gamigo . Die Politiker informierten sich beim Besuch des Hamburger Unternehmens über die Arbeit und die Computer- und Videospielbranche in Deutschland."Wir haben uns sehr über den Besuch der Abgeordneten gefreut", sagte gamigo-Chef Remco Westermann . "Die Computer- und Videospielebranche ist die am dynamischsten wachsende Medienbranche in Deutschland. Gemeinsam haben wir diskutiert, wie Hamburg und der Standort Deutschland im Allgemeinen von dieser Entwicklung noch besser profitieren können."Beim Besuch von Suding und Weinberg äußerte der gamigo-Geschäftsführer auch den Wunsch nach einer stärkeren Unterstützung der deutschen Gamesbranche durch die Politik. "Deutschland hinkt im internationalen Vergleich hinterher. Der Bund sollte sich aktiv den Themen wie Games-Förderung, E-Sport und Flächendeckende Breitbandausbau widmen und dem zunehmenden Bedeutungsverlust des Entwicklungsstandorts Deutschland entgegentreten", so Westermann.

Quelle: GamesMarkt.de

