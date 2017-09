Politikbesuch zur Wahl bei Travian Games

Großansicht Trafen sich bei Travian Games (v.l.): Daniel Föst (FDP), Ates Gürpinar (Die LINKE), Robin Hartmann (Games Bavaria), Lars Janssen (Travian Games), Bernhard Loos (CSU) Trafen sich bei Travian Games (v.l.): Daniel Föst (FDP), Ates Gürpinar (Die LINKE), Robin Hartmann (Games Bavaria), Lars Janssen (Travian Games), Bernhard Loos (CSU)

Travian Games gehört zu den größten Unternehmen der Spielebranche in München. Und als BIU-Mitglied sah es das Unternehmen als seine Aufgabe, im Vorfeld der Wahl den Dialog mit den Spitzenkandidaten aus München zu suchen, um Themen wie Fachkräftebedarf und die Verbesserung der Standortbedingungen für Spieleentwickler in Deutschland zu erörtern. "Wir wollen mit der Politik auf Lokal- und Bundesebene in einen aktiven, regelmäßigen Dialog treten, um gemeinsam die Rahmenbedingungen zur Entwicklung von international wettbewerbsfähigen Produkten zu verbessern", so Lars Janssen , Geschäftsführer von Travian Games Um diesen Dialog aufzubauen hat Travian Games die Spitzenkandidaten für den Bundestag zu einem Rundgang in die Räumlichkeiten von Travian Games geladen. Im Anschluss gab es eine offene Diskussionsrunde. Mit Erfolg. Der Einladung folgten: Bernhard Loos, Bundestagskandidat für die CSU im Wahlkreis München-Nord, Daniel Föst, Generalsekretär der FDP Bayern, und Ates Gürpinar, Bundestagskandidat für DIE LINKE im Wahlkreis München-Nord.

Quelle: GamesMarkt.de

