Polit-gamescom endet mit Rekorden

Was für eine Messe: Die Erwartungen an die gamescom 2017 waren hoch und trotzdem wurden sie übertroffen. Laut Abschlussmeldung haben die Organisatoren von BIU und Koelnmesse über 350.000 Besucher gezählt. Das ist ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr und bedeutet folglich einen neuen Rekord. Die Zahl der Aussteller steig im Jahresvergleich um fünf Prozent und erreichte mit 919 Unternehmen ebenfalls einen neuen Rekord.Und was die politische Beteiligung betrifft setzte die gamescom 2017 neue Maßstäbe auch, aber nicht nur weil Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel die Show erstmals eröffnete. Auch sonst war der Tross an Bundestags- und Landtagsabgeordneten, an Landesminister, Staatssekretären und Regierungsdirektoren größer denn je. Und mit der "Wahlkampfarena" beim gamescom congress hat nicht nur die Gamesbranche bewiesen, dass sie die perfekte Bühne für die große Politik schaffen kann.Florian Mundt (LeFloid), Peter Smits (PeteSmiet) und Colin Gäbel (Rocket Beans) moderierten eine Talkrunde, die jeder Politsendung öffentlich-rechtlicher wie privater Sendeanstalten das Wasser reichen konnte. Noch mehr sogar: Die Gäste, die Geschäftsführer und Generalsekretäre der großen Parteien, wirkten gelöster und diskussionsfreudiger, als bei entsprechenden TV-Formaten.Doch auch abseits der großen Politik war die Messe ein rundum gelungenes Event. Ob die Delegation aus Chile oder Top-Manager von Facebook - die internationalen Gäste zogen gegenüber GamesMarkt allesamt ein durchweg positives Fazit ihres gamescom-Auftritts. Und auch bei den Vertretern der deutschen Gamesbranche sah man durchweg zufriedene Gesichter.Das mag auch an den zahlreichen Highlights der Messe gelegen haben, wie die Verleihung der gamescom awards , der Vorstellung von Games Germany oder auch dem gelungenen Debüt der devcom Kein Wunder also, dass auch die Organisatoren zufrieden sind: "Die gamescom 2017 war ein überragender Erfolg: In allen relevanten Bereichen konnte das ohnehin schon weltgrößte Event für Computer- und Videospiele wachsen", so Felix Falk, Geschäftsführer des BIU. "Noch nie zuvor kamen so viele Politiker zur gamescom. Die Eröffnung durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sowie die hochrangig besetzte Wahlkampf-Arena waren besondere Highlights. Das große Interesse der Politik zeigt die Wertschätzung für die einmalige Erfolgsgeschichte der gamescom und ist ein eindeutiges Signal für die Anerkennung von Games als wichtigem Kulturgut, Wirtschaftsfaktor und Innovationstreiber über alle Parteigrenzen hinweg. Wir hoffen, dass die Rahmenbedingungen für die Games-Branche nach der Wahl möglichst schnell verbessert werden. Insbesondere die Förderung von Spiele-Entwicklern muss dringend auf ein internationales Niveau gehoben werden. Nur so lassen sich die deutlichen Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Kanada verringern."

