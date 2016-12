Polen fördert Games mit Millionen

Großansicht Die polnische Spielebranche freut sich über 27,5 Mio. Euro Förderung (Bild: CE/EC) Die polnische Spielebranche freut sich über 27,5 Mio. Euro Förderung (Bild: CE/EC)

Die polnische Spielebranche kann sich über einen wahren Geldregen an Fördermitteln freuen. Im Rahmen des GameInn-Programms werden 115,8 Millionen Zloty (ca 27,5 Mio. Euro) an Fördermitteln für Spieleentwicklung vergeben. Zu den Nutzniesern zählen unter anderem polnische Entwickler wie CD Projekt RED (" The Witchter 3 "), Techland (" Dying Light ") oder CI Games (" Sniper Ghost Warrior 2 ").Das Programm ist nicht an konkrete Produkte gebunden, sondern soll eher Grundlagenforschung und Prototypen fördern. Rund 38 Punkte werden gefördert. Größte Profiteure der Fördermitteln sind CD Projekt RED, die in mehrere Chargen insgesamt Mitteln in Höhe von rund 27 Mio. Zloty (etwa 6,4 Mio. Euro). Unter anderem waren die "Witcher"-Macher mit ihren Anträgen für "City Creation" und "Seamless Multiplayer" erfolgreich. Techland wurden 4,5 Mio. Zloty (ca. 1,1 Mio. Euro) für ein Action-RPG auf Basis von DirectX 12 bewilligt.Ausgeschüttet werden die Fördergelder vom National Centre for Research and Development in Warschau. Die staatliche Agentur finanziert sich in Gänze aus Steuermitteln des polnischen Staates.

Quelle: GamesMarkt.de

