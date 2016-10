"PokémonGo" macht über 200 Mio. Dollar im August

Großansicht Die Top Ten Games aus den Segmenten Konsole, PC und Mobile (Bild: SuperData ) Die Top Ten Games aus den Segmenten Konsole, PC und Mobile (Bild: SuperData )

Auch der August war für den digitalen Spielemarkt ein erfolgreicher Monat. Dies geht aus den Daten hervor, die das US-Marktforschungsunternehmen SuperData veröffentlichte. Demnach wurden im August weltweit 6,1 Mrd. Dollar mit digitalen Spielen umgesetzt. Das sind elf Prozent mehr als im Vorjahr. Laut SuperData sind dafür vor allem auch gute Neuerscheinungen verantwortlich, aber nicht nur. So erwies sich im August auch "PokémonGo" als Umsatzdauerbrenner. Laut SuperData hat das Mobile-Game einen Monatsumsatz von rund 204 Mio. Dollar weltweit generiert. Damit führt "PokémonGo" die Liste der umsatzstärksten Mobile Games an.Einmal mehr deutlich wird an der von SuperData veröffentlichten Analyse auch, wie gering der Anteil der klassischen Games-Segmente am globalen Digitalumsatz ist. Der digitale Konsolenmarkt hatte laut den Marktforschern im August ein Volumen 399 Mio. Dollar, das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr, der digitale Premium-PC-Spielemarkt ein Volumen von 401 Mio. Dollar, rund 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich dazu wurden mit Mobile Games allein im August rund drei Mrd. Dollar Umsatz generiert.Zur Vergleichbarkeit muss man allerdings festhalten, dass ein Großteil der separierten Umsätze im Segment MMO und Social Games ebenfalls auf der Plattform PC stattfinden. Der PC ist somit im Digitalmarkt wesentlich bedeutsamer als bspw. die Konsolen. Im einzelnen beziffert SuperData die Umsätze im Bereich Free-to-play-MMO Auf 1,41 Mrd. Dollar, im Bereich Pay-to-play-MMO bei 226 Mio. Dollar und im Bereich Social-Games bei 604 Mio. Dollar.

Quelle: GamesMarkt.de

