"Pokémon"-Turnier auf der DreamHack

Auf dem dreitägigen DreamHack -Festival in Leipzig vom 13. bis 15. Januar werden die "Pokémon Regional Championships" für das Sammelkarten-Spiel und die Titel " Pokémon Sonne " und " Pokémon Mond " ausgetragen. Die Turniere werden am 14. und 15. Januar ausgespielt. Dabei werden Gesamtpreisgelder von bis zu 50.000 Dollar an die Sieger ausgeschüttet. Kleinere Nebenturniere können Interessierte bereits am Messefreitag besuchen. Für die Hauptrunde ist ein eigenes Kartendeck oder entsprechendes Spiel nötig und es wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

