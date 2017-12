Pokémon-Remake und Pikachu-2DS

Zu Beginn des neuen Jahres bringt Nintendo den Klassiker "Pokémon Kristall" zurück. Am 26. Januar erscheint die verbesserte "Pokémon Kristall-Edition" für den Nintendo 2DS und 3DS im Nintendo eShop. Auch der stationäre Handel erhält eine limitierte Box-Edition, die er sich ins Regal stellen kann. Darin befindet sich allerdings keine Speicherkarte, sondern lediglich ein Download-Code für den Online-Store. "Kristall" ist die dritte "Pokemon"-Klassiker, der als Download erscheint.Gleichzeitig zu "Pokémon Kristall" kündigt Nintendo auch eine Sonderausgabe des New Nintendo 2DS XL in einer speziellen Pikachu-Edition an. Die Pikachu Edition enthält eine zusätzliche 4GB-Speicherkarte und einen Nintendo 3DS AC-Adapter.

Quelle: GamesMarkt.de

