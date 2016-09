Pokémon-Meisterschaftsserie mit Fünf-Mio.-Dollar-Preispool

Dank "Pokemon Go" erleben die Taschenmonster von The Pokemon Company und dem langjährigen Partner Nintendo ein mediales Comeback. Doch im Grunde war der Hype nie abgeflaut. Seit Jahren gibt es eine treue Fangemeinde, sowohl der Videospiele, als auch der Trading Card Games. Und die freuen sich in jedem Jahr auf die umfangreichen Wettkampfveranstaltungen. So auch in der Saison 2016/2017. Für die hat die The Pokémon Company nun das Programm enthüllt. Die wesentlichsten Änderungen: es gibt zwei neue, zusätzliche internationale Meisterschaften, zu denen Spieler weltweit zugelassen sind, sowie zusätzliche lokale Meisterschaften.Im Mittelpunkt steht allerdings einmal mehr dIe Pokémon-Meisterschaftsserie. Sie besteht aus über das Jahr verteilte Events zum Sammelkartenspiel und den Videospielen. Im RahmeN dieser Events verdienen Teilnehmer Championship Points, die zu einer Einladung oder einem Reisepreis zur Pokémon-Weltmeisterschaft führen können. Die WM selbst findet im August 2017 im kalifornischen Anaheim statt. Nach eigenen Angaben plant The Pokémon Company im Rahmer aller Meisterschafts-Turniere Preisgelder mit einem Gesamtvolumen von mehr als fünf Mio. Dollar auszuschütten.

Quelle: GamesMarkt.de

