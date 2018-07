Pokémon GO Fest, "GT Sport"-Sales und "Uncharted"-Kurzfilm

Gleichfinden sich in den Top fünf der. Warner Bros. "" steigt direkt auf Platz 2 ein. In der UK wurde das Spiel zeitnah zum Kinostart von Pixars "Incredibles 2" am 13. Juli veröffentlicht. Auf Nummer drei und vier finden sich die zwei", Square Enix' neues Retro-RPG, und die Portierung von Nintendos "". Activisions "" bleibt weiterhin unangetasteter Spitzenreiter. | Quelle: chart-track.co.uk Auf dem, das am Wochenende desin Chicago stattfand, versammelten sich über. Besucher der Veranstaltung konnten auf einem ca. drei Kilometer langen Pfad überfangen und an Wettbewerben oder Fotosessions teilnehmen. | Quelle: pokemongolive.com Ein inoffziellersorgt für Furore im Netz. Obwohl es sich bei dem rund viertelstündigen Video nur um einhandelt, wirkt die Produktion sehr hochwertig und kann obendrein mit prominenten Schauspielern wieoderaufwarten. Fans der populärenwünschen sich schon länger eine gutedes Stoffes um den Abenteurer Nathan Drake. | Quelle: youtube.com verkauft über. Das gab der Produzent des Rennspiels, Kaz Yamauchi, via Twitter bekannt. Der Titel erschein im Oktober 2017 exklusiv für die PlayStation 4. | Quelle: twitter.com/Kaz_Yamauchi/

Quelle: GamesMarkt.de

