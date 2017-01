"Pokémon Go": 2418 Dollar in der Minute

Es ist nur eine Momentaufnahme und die Daten stammen aus dem November 2016. Trotzdem ist Decluttr, eine US-Resell-Plattform ähnlich wie Momox oder Rebuy, mit einer Werbegrafik auch ein interessanter Einblick in den Mobile-Games-Markt gelungen. Auf einer Landing-Page mit der Decluttr für den Trade-in von Smartphones wirbt hat das Unternehmen die Top 20 Spiele-Apps abgebildet inklusive deren Umsätze, die in Echtzeit parallel zu einem Timer am Seitenanfang hochtickern.Unter anderem Venture Beat hat dies aufgegriffen und den Minutenumsatz der Spiele dargestellt. Der damalige Spitzenreiter "Pokémon Go" erwirtschaftet bspw. um die 2400 Dollar pro Minute. Interessant ist der Einblick auch, weil er den rasanten Umsatzabfall selbst an der Spitze darstellt. Bereits Platz vier - in diesem Fall "Mobile Strike" - verdient weniger als die Hälfte.Die Daten selbst stammen von Think Gaming, die tages- und plattformgenaue Umsätze für verschiedene Regionen anbieten. Die Tagesumsatzdaten von Mobile-Games auf iPhone in den USA bietet Think Gaming als Teaser quasi kostenlos auf seinen Seiten an. Aktuelle liegt "Pokémon Go" da nur auf Platz neun.

