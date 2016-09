"Pokémon" auf der Spiel 16

"Pokémon" ist auf den diesjährigen internationalen Spieltagen, der Spiel 16, in Essen anzutreffen. Es handelt sich um Europas größte jährliche Messe für Gesellschaftsspiele. Die Pokémon Company gibt bekannt, in diesem Jahr während der Tage vom 13. bis zum 16. Oktober vor Ort ein umfangreiches Programm für sein "Pokémon"-Sammelkartenspiel zu gestallten.Hauptevent des Trading-Card-Games ist das zweitägige Turnier "Spiel Special" vom 15. bis 16. Oktober, bei dem zuerst die besten Acht und anschließend in Best-of-Three-Partien der Sieger ermittelt wird. Dabei winken den besten Spielern spezielle Preise und Trophäen. Zusätzlich finden während der gesamten Messe weitere Veranstaltungen statt, bei denen die Besucher kleinere Preise gewinnen könne.

Quelle: GamesMarkt.de

