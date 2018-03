Pleiten in UK, Jugendschutzlabel in den USA

Das US-Alterskennzeichnungssystem für Games, das, führt einfür physische Games ein. Das ESRB reagiert damit auf die-Debatte. | Quelle: Pressemitteilung Die britischehatangemeldet. Laut Medienberichten wurde nach der Insolvenz der US-Mutter nach einem Käufer für die britische Tochter gesucht, jedoch ohne Erfolg. Nun hat offenbar eine Steuerforderung in zweistelliger Millionenhöhe die Suche nach einer Rettung beendet. Dieist von den Insolvenzen in den USA und Großbritannien weiterhin nicht betroffen. | Quelle: BBC Der britischesteht vor dem Aus. Die laufenden Gespräche zur Rettung des Unternehmens kamen nicht rechtzeitig zu einem positiven Abschluss. Nun soll während der Insolvenzverwaltung nach einer "bestmöglichen Lösung" für alle Beteiligten gesucht. Maplin verkauft zwar keine Games, aber Zubehör wie Gamer-Mäuse und Co. | Quelle: BBC

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen