PlayStation VR schon vor Start vergriffen

Ab morgen, also den 13. Oktober, wird PlayStation VR offiziell verkauft. Die Erstauflage von Sonys Virtual-Reality-Brille scheint hierzulande allerdings bereits komplett vergriffen. Selbst der Online-Versandhändler Amazon , erfahrungsgemäß von den Herstellern meist mit üppigen Liefermengen ausgestatten, meldet "Derzeit nicht verfügbar. Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt." Der Händler nimmt also zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einmal mehr Bestellungen für PlayStation VR an.Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei Media Markt . Weder im Versand noch als Reservierung zur Abholung bekommen Kunden dort aktuell eines der Geräte. Auch GameStop Deutschland meldet für alle Märkte und im Online-Store einen Ausverkauf.Die einzigen Kunden, die pünktlich zum Verkaufsstart eine PlayStation VR aufsetzen können, sind diejenigen, die bereits im Frühjahr eine Vorbestelleung platzierten. Im März öffneten viele Einzelhändler bereits das Preorder-Fenster . Wobei sich seinerzeit schon andeutete, dass die Nachfrage groß sein könnte: In den USA war die allererste Bestellmange von GameStop beispielsweise bereits nach vier Minuten vergriffen

Quelle: GamesMarkt.de

