PlayStation-Geschäft pusht Sony-Ergebnis

Großansicht Anders als die meisten Bereiche entwickelt sich die Sparte Games & Network Service bei Sony positiv und zwar dank PlayStation 4 (Bild: Sony Präsentation) Anders als die meisten Bereiche entwickelt sich die Sparte Games & Network Service bei Sony positiv und zwar dank PlayStation 4 (Bild: Sony Präsentation)

Der Sony-Konzern hat seine Zahlen für das dritte Geschäftsjahresquartal vorgelegt und die sind alles andere als rosig. Der Konzernumsatz sank um 7,1 Prozent auf umgerechnet 19,7 Mio. Euro, der operative Gewinn brach um 54,3 Prozent ein und liegt bei umgerechnet rund 760 Mio. Euro. Ganz anders lief es im Gamesgeschäft: die Abteilung Games & Network Service, in der das PlayStation-Geschäft angesiedelt ist, legte zu. So stieg der Quartalsumsatz in dieser Sparte um 5,2 Prozent auf 617,7 Mrd. Yen oder 5,07 Mrd. Euro. Der Operative Gewinn sieg sogar um satte 24,5 Prozent auf 50 Mrd. Yen oder 411 Mio. Euro.Laut Sony ist das Plus vor allem den gestiegenen Spieleverkäufen zu verdanken, wobei digitale Verkäufe und PlayStation VR inkludiert sind. Konkrete Zahlen zum Softwareabsatz nannte Sony nicht. Gebremst wurde das Wachstum in dem Bereich laut Sony einerseits durch die Preissenkung der PS4, aber vor allem auch durch Währungsschwankungen. Rechnet man diese heraus, hätte das Umsatzplus 15 Prozent gegenüber Vorjahr betragen. Auf Grund der positiven Entwicklung hat Sony auch seine Erwartungen für das Gesamtjahr in diesem Bereich leicht nach oben korrigiert.Dezidierte Angaben machte Sony auch zum Absatz wichtiger Produkte, darunter auch die PlayStation 4. So wurden zwischen Oktober und einschließlich Dezember insgesamt 9,7 Mio. Konsolen ausgeliefert. Das sind 1,3 Mio. Konsolen mehr als im Vorjahr. Kumuliert hat Sony im laufenden Geschäftsjahr 17,1 Mio. Konsolen ausgeliefert. Inklusive der Q4-Auslieferung des vorherigen Geschäftsjahres hat Sony allein im Kalenderjahr 2016 19,4 Mio. PS4 ausgeliefert. Angaben über die Höhe des PlayStation Pro Anteils machte Sony nicht. Auch zum Absatz von PlayStation VR sagte Sony nichts.

Quelle: GamesMarkt.de

