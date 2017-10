PlayStation-Chef House verlässt Sony

Paukenschlag an der Spitze von Sonys PlayStation-Sparte Sony Interactive Entertainment. Sony hat den Rückzug des bisherigen President und CEO Andrew House bekannt gegeben. Sein Nachfolger wird sein Stellvertreter John (Tsuyoshi) Kodera, bislang Deputy President bei SIE. House Abschied erfolgt in zwei Schritten. Seine operativen Aufgaben hat Kodera mit Bekanntgabe der Personalie übernommen. Bis Jahresende bleibt House als Director und Chairman im Verwaltungsrat der PlayStation-Tochter und stellt so eine geregelte Übergabe aller Aufgaben sicher. Sein Amt als Executive Vice President der Sony Corporation, also der Sony-Dachgesellschaft, legt House ebenfalls sofort nieder.Der Abschied von Andrew House kommt überraschend, scheint aber seinerseits von langer Hand geplant zu sein. "PlayStation war für über 20 Jahre ein wichtiger Teil meines Lebens, aber jetzt da sich das Geschäft zu einem rekordverdächtigen Erfolg entwickelt hat, scheint für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich neuen Herausforderungen zu stellen."Auch seitens der Sony Führung fand man nur warme Worte für House. Sony-Chef Kazuo Hirai erinnerte an zwei Jahrzehnte, in denen er und House sich gemeinsam darauf verschrieben hätten, den Erfolg des PlayStation-Geschäfts sicherzustellen. "Ich möchte Andy für seinen Beitrag über so viele Jahre danken und wünsche ihm jedweden Erfolg für die Zukunft", so Sony CEO und President Hirai.Tatsächlich verliert Hirai mit House einen langjährigen Weggefährten und Vertrauten. Zur Jahrtausendwende arbeitete House unter Kaz Hirai bei der damaligen US-PlayStation-Abteilung Sony Computer Entertainment America. 2005 übernahm House internationale Aufgaben als CMO für den Gesamtkonzern. In den Jahren 2006 und 2007 folgte wiederum Kaz Hirai schrittweise Ken Kutaragi, dem geistigen Vater der PlayStation, an die Spitze von Sony Computer Entertainment. Als Sony 2009 seine Sparten neu strukturierte und das PlayStation-Geschäft mit dem Netzwerkbereich zusammenlegte holte Hirai House wieder ins Team, diesmal als Chef der Europa-Niederlassung. Hirai baute ihn so auch zu seinem Nachfolger an der globalen PlayStation-Spitze auf. Als im Zuge weiterer Umstrukturierungen 2011 Hirai zum aussichtsreichsten Kandidaten für den anstehenden Wechsel an der Konzernspitze wurde, holte er House als CEO von SCE in die Konzernzentrale.

