PlayStation 4 knackt 50 Millionen

Eine Summe von 50 Millionen verkauften Exemplaren seit Markeinführung der PlayStation 4 konnte Sony Interactive Entertainment (SIE) am 6. Dezember verzeichnen. Dazu zählen sowohl die Standard-Version der Konsole, die ab November 2013 in den Handel ging, als auch die seit diesem Jahr verkauften Slim- und die Pro-Variante. Zusammen mit der laut Sony erfolgreichsten "Black Friday"-Woche der Unternehmensgeschichte konnte der Plattformhalter den neuen Meileinstein erreichen.Zusätzlich meldet das Unternehmen, dass die weltweiten Software-Verkäufe für die Plattform am 4. Dezember die Marke von 369,6 Millionen verkauften Exemplaren im Einzelhandel und bei digitalen Downloads erreichten."Wir sind hocherfreut, dass die PS4-Community seit der Veröffentlichung des Systems vor drei Jahren weiterhin floriert", erklärte Andrew House, Präsident und Global CEO von Sony Interactive Entertainment. "Dank der enormen Unterstützung unserer Fans und Partner rund um die Welt war es uns dieses Jahr möglich, ein nie dagewesenes Angebot an Hardware zu präsentieren, darunter das neue, schlankere PS4-System, PS4 Pro und PlayStation VR. Mithilfe unseres bahnbrechenden Software-Angebots und unseren Netzwerkdiensten werden wir auch weiterhin die bestmöglichen Gaming-Erlebnisse zur Verfügung stellen, während wir uns darauf konzentrieren, unser Unternehmen mit hohem Tempo voranzutreiben und das PS4-Ökosystem zu erweitern."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen