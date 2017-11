PlayLink macht PS4 zur Party-Konsole

Mit der PlayLink-Reihe platziert Sony seine PlayStation-4-Konsole auch als Partygerät. Die Games werden hier nicht mittels Controller gesteuert, sondern per Smartphone oder Tablet. Bis zu acht Spieler können so gemeinsam an einer Konsole spielen. "So können selbst unerfahrene Spieler Spaß und Erfolgserlebnisse genießen, ohne zunächst die Bedienelemente des Dualshock 4 Controllers verinnerlichen zu müssen", erklärt Sony. Teilnehmer müssen sich lediglich die zum Spiel passende, kostenlose Begleit-App auf ihr iOS- oder Android-Gerät laden.Im Sommer wurde PlayLink mit dem Personality-Quiz " That's You! " gestartet. Nun wird das Angebot um drei weitere Titel erweitert: " Wissen ist Macht ", "Hidden Agenda" und " SingStar Celebration " stehen ab sofort zum Download im PSN bereit. Sony vermarket die Titel auch für rund 20 Euro als physische Version im Handel. Außerdem ist ein Playlink-Bundle für rund 60 Euro mit allen bisher veröffentlichen vier Titeln erhältlich.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen