"PlayerUnknown's Battlegrounds" marschiert weiter

Der Hype um "PlayerUnknown's Battlegrounds" reißt nicht ab. Das Spiel durchbrach jetzt die Marke von zehn Millionen verkauften Einheiten. Und dass obwohl der Survival-Shooter noch immer ausschließlich über Steam erhältlich ist und sich offiziell noch immer im Early-Access-Status befindet. Angesichts der anhaltend großen Nachfrage dominiert "PUBG", wie Fans das Spiel nennen, auch die Steam-Charts. Kein Produkt verkauft sich über die Plattform in diesen Tagen besser als der Shooter des südkoranischen Studios Bluehol.Dieser Erfolg dürfte auch Microsoft freuen. Der Plattformhalter sicherte sich den Titel zunächst exklusiv für die Xbox One. Der erste Kontakt von "PUBG" mit Konsolen wird also auf der Microsoft-Hardware stattfinden. Erst nach diesem exklusiven Auswertungsfenster steht es Entwickler Bluehole Games frei, seinen Erfolgstitel auch auf anderen Systemen zu veröffentlichen. Eine PS4-Version ist bereits bestätigt, aber noch ein offizielles Erscheinungsfenster.

Quelle: GamesMarkt.de

