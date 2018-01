Playcom stellt Geschäftsbetrieb zu Ende Mai ein

Großansicht Stefan Anders und Wolfgang Myrth planen mit Playcom den geordneten Ausstieg solange noch Zeit ist Stefan Anders und Wolfgang Myrth planen mit Playcom den geordneten Ausstieg solange noch Zeit ist

Fast 30 Jahre war Playcom als Großhändler für Computer- und Videospiele ein verlässlicher Partner für Industrie und Handel. Doch damit soll nun Schluss sein. Wie Wolfgang Myrth , neben Stefan Anders Geschäftsführer von Playcom, GamesMarkt im Interview bestätigt, stellt Playcom zum Ende seines Geschäftsjahres am 31. Mai 2018 den Geschäftsbetrieb ein. Bis dahin werde Playcom alle eingegangenen Verpflichtungen einhalten und seinen Partnern den gewohnten Service bieten. Die Entscheidung zur Aufgabe ist laut Myrth eine Konsequenz des gestiegenen Wettbewerbs in Industrie und Handel, der auch, jedoch nicht nur auf die Digitalisierung zurückzuführen ist. Als Großhändler bekäme Playcom den Druck von beiden Seiten zu spüren."Einer der Hauptgründe, warum wir diese Entscheidung jetzt getroffen haben, ist, dass wir dadurch in der Lage sind, die Dinge geordnet zu regeln und alle Rechnungen zu bezahlen", so Myrth im Interview. Würde Playcom zwei oder drei Jahre weitermachen, so wäre man dazu womöglich nicht mehr in der Lage. "Und wer Stefan Anders und mich in den letzten fast 30 Jahren kennen gelernt hat, weiß, dass wir dafür nicht stehen".Das vollständige Interview mit Wolfgang Myrth mit allen Hintergründen zu der schweren und bedauerlichen Entscheidung und warum es nach Meinung Myrths auch auf Seiten der Industrie Verlierer geben wird, wenn diese den Handel komplett außen vor lässt, lesen Abonnenten in der kommenden Ausgabe von GamesMarkt.Noch kein Abonnent? Dann schnell und vollkommen unverbindlich 15 Wochen GamesMarkt für nur 15 Euro testen

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen