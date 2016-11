Play16 vergibt "Creative Gaming Awards"

Am Wochenende ging in Hamburg das Play16 -Festival zu Ende. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die "Creative Gaming Awards" vergeben. Eine sechsköpfige Jury aus internationalen Spieleentwicklern wählte bei aus sieben Titeln, die wiederum aus über 180 Einreichungen aus über 20 Ländern bestimmt wurden.Den vom Branchenverband BIU vergebenen Preis für das innovativste Newcomer-Game erhielt "FAR: Lone Sails" von Mr. Whales's Game Service, einem Schweizer Ein-Mann-Studio. Als "Most Creative Game" wurde "FRAU" von Through Games aus Deutschland ausgezeichnet. Der begehrte Publikumspreis blieb dieses Jahr in der Hansestadt: Das beliebteste Spiel der Besucher wurde der "Streitwagen-Simulator", entwickelt von Studierenden der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW).

Quelle: GamesMarkt.de

