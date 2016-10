plantelan macht "Final Fantasy"-Fan-Fest

Großansicht Das "Final Fantasy XIV"-Fanfest kommt 2017 nach Deutschland (Foto: Square Enix) Das "Final Fantasy XIV"-Fanfest kommt 2017 nach Deutschland (Foto: Square Enix)

Der japanische Publisher Square Enix beauftragt die Event- und Technikagentur planetlan mit der Planung und Durchführung des ersten " Final Fantasy XIV "-Fan-Festivals in Deutschland. planetlan war für Square Enix in den letzten fünf Jahren bereits für zahlreiche PR-Events und gamescom-Messeauftritte verantwortlich. Dem Dienstleister das Festival anzuvertrauen ist für den Publisher aus Tokio also die logische Wahl.Nach den ersten beiden Stopps in Tokio und Las Vegas bringt Square Enix das "Final Fantasy XIV"-Fan-Festival vom 18. bis zum 19. Februar 2017 zum ersten Mal nach Deutschland in die Frankfurter Festhalle. Der Kartenvorverkauf beginnt am 9. November.

Quelle: GamesMarkt.de

