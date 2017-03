PietSmiet wehren sich gegen Sendelizenzauflagen

Sind Internet-Streams rechtlich mit klassischen Rundfunkanstalten gleichzusetzten und somit auch zulassungspflichtig im Sinne des Rundfunkstaatsvertrag? Ja, sagt die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten, und setzte der Let's-Play-Gruppe PietSmiet bis zum 30. April eine Frist, um eine Lizenz zu beantragen und vorzulegen. "Der Kanal, der auf der Plattform Twitch.tv läuft, ist aus Sicht der ZAK ein Rundfunkangebot ohne Zulassung", so die ZAK PietSmiet, die zu den bekanntesten und reichweitenstärksten Streamern in Deutschland gehören, wollen sich allerdings gegen diese Forderung zur Wehr setzen. In einem neuerlichen Videostatement bezieht Peter Smits, einer der Gründer und Geschäftsführer der PietSmiet UG & Co. KG, Stellung zur Sache. Es ist in der Tat davon auszugehen, dass die ZAK die Kölner Streamer wegen ihrer Bekanntheit exemplarisch herauspickte, um ein grundsätzliches Urteil in der Sache zu erwirken, dass dann Relevanz für die ganze Streaming-Szene hätte. Auch die Let's-Player vermuten, dass sie als prominentes Beispiel herhalten sollen, denn laut der Begründung der ZAK müssten die Lizenzauflagen auch für jeden anderen Twitch-Kanal gelten, der mehr als 500 Zuschauer erreicht."Das ist eine beunruhigende Entwicklung, um es mal entspannt zu formulieren", so Smits in seiner Videostellungnahme. Würden Live-Streams mit Fernsehsender gleichgestellt, müssten sie beispielsweise auch einen Jugendschutzbeauftragten berufen oder dürften vor 22:00 Uhr keine Material senden, das nicht für Kinder und Jugendliche freigegeben wurde.Laut Smits wolle man sich juristisch gegen die Forderung wehren, um auch gegebenenfalls Rechtssicherheit für andere Anbieter von Livestreams schaffen zu können. Man befinde sich daher in regem Austauscht mit der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, die aufgrund der in Köln gemeldeten PietSmiet UG & Co. KG zuständig ist.

Quelle: GamesMarkt.de

