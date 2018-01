Phil Harrison wechselt zu Google und Minecraft-Rekord

Auch wenn das Open-World-Game "" mittlerweile schon fast neun Jahre alt ist, bricht es immer noch Rekorde. Wie Helen Chiang, die neue Head of Minecraft bei Microsoft, in einem Interview mit der Webseite Popsugar erzählt, erreicht der Titel derzeitpro Monat. Insgesamt verkaufte sich "Minecraft" bisher rund 144 Millionen Mal auf allen Plattformen. | Quelle: popsugar.com Der ehemalige Microsoft Vice President und langjährige Head of Sony Networkwechselt zu Google. Harrison übernimmt den Posten alsim Google Hauptquartier in Kalifornien. | Quelle: twitter.com/MrPhilHarrison Der Multiplayer-Hit "" verlässt nach über vier Jahren seine Early-Access-Phase. Das Survival Adventure soll amals fertige Version offiziell erscheinen. "Rust" befindet sich seit Dezember 2013 im Early Access auf Steam. | Quelle: rust.facepunch.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen