Peter Moore wechselt zum FC Liverpool

Peter Moore verlässt Electronic Arts und die Gamesbranche! Der langjährige Branchenmanager wechselt als CEO zum britischen Fußballclub FC Liverpool und wird damit Chef von Jürgen Klopp. Dies gab der Club jetzt bekannt. Die Ernennung Moores sei Abschluss einer längeren Reorganisation des Top-Managements, heißt es aus der Anfield Road.Tatsächlich ist der Wechsel aus vielen Gründen bemerkenswert. Zum einen verliert die Branche einen der erfahrensten, aktiven Manager. Peter Moore arbeitete in seiner Karriere unter anderem für Sega, Microsoft und zuletzt Electronic Arts. Er verantwortete in den USA mehrere Konsolenstarts und stellte bei EA die Studiostruktur neu auf und war zuletzt für den Bereich eSports verantwortlich.Moore letzte Aufgabe bei EA könnte mit ein Grund für den Wechsel sein. Denn immer mehr klassische Sportvereine und vor allem auch Fußballvereine entdecken den eSport als Spielwiese für sich, um junge und jugendliche Fans anzusprechen. Moore, der inzwischen 61 Jahre als ist und die letzten Jahrzehnte in den USA lebte, könnte es aber auch einfach nur in die Heimat zurückziehen. Er wurde 1955 in Liverpool geboren.

