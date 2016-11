"PES" und "FIFA" mit Gratisaktionen

Seit Jahren liefern sich " Pro Evolution Soccer " und " FIFA " einen Kampf um die Krone für die beste Fußballsimulation. Während die Konsumenten ihre Wahl in deutlichem Verhältnis zugunsten von Electronic Arts treffen, sieht die Fachpresse beide Titel auf absoluter Augenhöhe. Momentan haben alle Kunden die Möglichkeit, sich selber von den Vorzügen der beiden Spiele zu überzeugen. Sowohl "PES" als auch "FIFA" buhlen mit Gratisaktionen um die Gunst der Spieler."FIFA 17" steht seit gestern Abend bis zum Montagmorgen um 9:00 Uhr kostenlos zum Download für Xbox One und PlayStation 4 bereit. Während des Testzeitraums kann das Spiel vollumfänglich und ohne Einschränkungen genutzt werden. Kunden, die nach dem Wochenende in die Verlängerung gehen möchten, können "FIFA 17" bis zum 28. November zu einem Rabatt von 40 Prozent erwerben und ihre während der Testphase erreichten Fortschritte übernehmen.Bei Konami ist die Testphase indes zeitlich unbegrenzt. Die "PES 2017 Trial Edition" ist ebenfalls ein frei verfügbarer Download für alle Plattformen, diese Version ist allerdings im Funktionsumfang eingeschränkt. Die "Trial Edition" erlaubt Usern Freundschaftsspiele mit insgesamt neun lizenzierten Teams. Außerdem ist der Zugang zum Trainingsmodus und zur PES League möglich.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen