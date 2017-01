"PES"-Regional-Final im Anfield-Stadion

Das kommende europäische Regional Final des "PES League: Road to Cardiff"-Turniers im April findet im bekannten Stadion an der Anfield Road, Heimat des Liverpool FC, statt. Insgesamt 16 Spieler treten an, um sich für das Finale des offiziellen UEFA-Champions-League-eSports-Turnier in Cardiff zu qualifizieren. Konami will mit dem geplanten Veranstaltungsort die enge Partnerschaft zwischen dem "PES"-Publisher und dem Profi-Fußballverein aufzeigen. Die Japaner haben den Verein und deren Stadion detailliert in " Pro Evolution Soccer 2017 " nachgebaut.Bei den Regional Finals qualifizieren sich vier Spieler für das "Road to Cardiff"-Finale am 2. und 3. Juni. Der Gewinner des Vorentscheids erhält bereits ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Dollar. Beim Finale steigt das Preisgeld dann auf 200.000 Dollar für den Sieger des Turniers. Der Zweit- und Drittplatzierte erhalten 100.000 beziehungsweise 50.000 Dollar."Wir sind extrem stolz auf unsere Partnerschaft mit Konami und hocherfreut, dass sie Anfield als Austragungsort für das offizielle UEFA Champions League eSports Turnier ausgewählt haben", sagt Billy Hogan, Chief Commercial Officer des FC Liverpool. "Wir wissen, dass viele unserer Fans aktive Teilnehmer im eSport sind und freuen uns darauf, diese und die Teilnehmer im Anfield Stadion willkommen zu heißen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!""Die offizielle PES League ist ein Wettbewerb auf unglaublich hohem Niveau: Tausende von Teilnehmern spielen aktiv um einen Platz bei den Finals, die anlässlich des UEFA Champions League Finales in Cardiff stattfinden," sagt Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development von Konami. "Wir sind hocherfreut, dass Anfield - eines der berühmtesten Stadien, die es im Fußball gibt - der Austragungsort des zweiten PES League Road to Cardiff European Regional Finals ist. Wir werden Fußball auf höchstem Niveau sehen, und Anfield ist eine mehr als passende Location für diese entscheidenden Wettkämpfe."

Quelle: GamesMarkt.de

