Personalwechsel in der Cipsoft-Geschäftsführung

Großansicht Benjamin Zuckerer (r.) ersetzt Firmengründer Ulrich Schlott in der Geschäftsleitung von Cipsoft die er sich mit Stephan Vogler (r.) teilt (Bild: Cipsoft) Benjamin Zuckerer (r.) ersetzt Firmengründer Ulrich Schlott in der Geschäftsleitung von Cipsoft die er sich mit Stephan Vogler (r.) teilt (Bild: Cipsoft)

Wachwechsel in der Geschäftsführung von Cipsoft. Ulrich Schlott, Mitgründer und einer von zwei bisherigen Geschäftsführern, hat sein Amt niedergelegt. Schlott will sich nach eigenen Angaben als Produktmanager voll und ganz der Entwicklung eines neuen Spiels widmen. "Die Idee hinter dem neuen Produkt ist einfach zu interessant, um mich dem Projekt nicht hundertprozentig zu verschreiben", so Schlott.An die Stelle von Ulrich Schlott tritt Benjamin Zuckerer. Er wird die Geschäfte von Cipsoft künftig gemeinsam mit Stephan Vogler leiten, der ebenfalls Mitgründer von Cipsoft und Vorsitzender der Geschäftsführung ist. Zuckerer war in seinen über zehn Jahren bei Cipsoft unter anderem leitender Produktmanager von TibiaME, Leiter des Innovationsteams und unterstützte zuletzt als Assistant Manager die Geschäftsführung. "Es ist ein extrem spannender Moment, um bei CipSoft Verantwortung zu über-nehmen", so der Zuckerer. "Ich freue mich schon auf die Herausforderungen der nächsten Jahre."

Quelle: GamesMarkt.de

