"Persona 5" begeistert Presse

In diesen Tagen startet " Persona 5 " auch im Westen in den Handel. Im Heimatland Japan ist das Rollenspiel bereits seit dem vergangenen September erhältlich. Dort erhielt der Atlus-Titel schon sehr gute Wertungen und avancierte zum Kassenschlager. Was aber natürlich nicht zwangsläufig bedeutet, dass "Persona 5" auch den Geschmack der westlichen Tester und Kundschaft treffen muss.Zumindest die Presse scheint sich aber einig, dass "Persona 5" ein herausragendes Spiel geworden ist. "Wir sind verliebt. In 'Persona 5'. Nach dem Test steht nämlich fest: Es ist das beste JRPG aller Zeiten", urteilt die deutsche Gamepro und vergibt 92 Punkte. Die Kollegen der PC Games stimmen in die Lobeshymnen ein: "Herausgekommen ist ein echtes Schmuckstück für alle JRPG- und PS4-Spiele-Sammlungen. Auch, wer mit Serie und Materie bislang wenig Berührungspunkte hatte, der sollte einen Blick in dieses außergewöhnliche Abenteuer wagen, das es schafft, die moderne Gesellschaft gekonnt zu beleuchten und das viele Themen aufgreift, die unseren Alltag bestimmen." Das Magazin vergibt 88 Prozent. Auch Spieletipps stellt mit 92 Punkten ein herausragendes Zeugnis aus. "Ein Muss für JRPG-Fans. Der Unterhaltungswert hält bis zum Schluss ein hohes Niveau und lässt bis auf eine deutsche Synchronisation kaum Wünsche offen." Da die Kritiken und Testwertungen auch internationale ähnlich ausfällen, führt die Plattform Metacritic das JRPG derzeit mit hervorragenden 94 von 100 möglichen Punkten.Bemerkenswert auch, dass "Persona 5" über die Fachpresse hinaus Wellen schlägt. "So cool war lange kein japanisches Rollenspiel mehr", findet die ZEIT. Auch bei Spiegel Online wird auf den Titel eingegangen: "'Persona 5' ist das interessanteste japanische Rollenspiel seit Jahren - und selbst für Einsteiger und Anime-Muffel einen Blick wert."Seit dem 4. April steht "Persona 5" hierzulande offiziell für PlayStation 4 und PS3 im Handel. In Deutschland übernimmt Koch Media den Vertrieb, die mit ihrem Label Deep Silver auch als Co-Publisher auftreten.

Quelle: GamesMarkt.de

