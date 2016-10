PC-Version von "Watch Dogs 2" verschoben

Publisher Ubisoft gibt der PC-Version von " Watch Dogs 2 " für den Feinschliff noch einen Aufschub von zwei Wochen. Das neue Erscheinungsdatum für den zweiten Teil der Hacker-Serie ist damit der 29. November. Auf der PlayStation 4 und Xbox One erscheint das Spiel hingegen wie geplant am 15. November.Man wolle sicherstellen, dass die große Auswahl an Hardware auch einwandfrei mit den Features der PC-Version kompatibel ist, heißt es zur Begründung in einem Eintrag auf der Ubisoft-Webseite . Ubisoft will damit wahrscheinlicher einer weiteren Grafik-Downgrade-Debatte aus dem Weg gehen, wie sie beim ersten Teil der Reihe oder zuletzt bei "The Devision" aufkam.Die PC-Version von "Watch Dogs 2" bietet neben 4K-Unterstützung und keiner FPS-Obergrenze auch zahlreiche Grafikverbesserungen, die auf den Konsolen derzeit nicht machbar sind.

Quelle: GamesMarkt.de

