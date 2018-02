PAX in Paris und MeetToMatch in San Francisco

Die(PAX) kommt nach. Wie Veranstalter ReedPOP mitteilt, wird vom 21. bis 22. April die PLAY Paris Powered by PAX in der Grande Halle de la Villette stattfinden. Es ist die erste Veranstaltung, die unter dem neuen ""-Konzept stattfindet. | Quelle: reedpop.com Dank eines großzügigen Preisrabatts für die Switch-Version von "" kann sich die Spieleserie erneut auf Platz eins derder Woche hieven. Denn starken Verkäufen konnte nicht einmal der neue Mittelalterhit "" etwas entgegensetzten. Die Neuheit steigt nach Release direkt auf Platz zwei in die GfK-Charts ein, gefolgt von "Grand Theft Auto" auf der Drei. | Quelle: chart-track.co.uk Der Online-Match-Making-Servicedockt zum ersten Mal an diein San Francisco an. Zu Beginn der GDC am 21. März können sich Interessenten für den Networking-Service MeetToMatch anmelden. | Quelle: meettomatch.com

Quelle: GamesMarkt.de

