Patrick Bach verlässt Dice

Entwickler Dice verliert eines seiner bekanntesten Gesichter. General-Manager Patrick Bach verlässt nach fast 15 Jahren das schwedische Studio. EA bestätigte entsprechende Bericht der Seite Playstationlifestyle 2002 begann Bach als Lead Designer für das Rennspiel " RalliSport Challenge 2 " und wirkte seit " Battlefield: Bad Company " maßgeblich an der "Battlefield"-Reihe mit. Bach machte somit auch dem Wechsel des Eigentümers mit, denn 2006 wurde das Studio dann gänzlich von Publisher EA geschluckt . Bach stieg zum Leiter des Stockholmer Entwicklers auf. Der letzter Titel, an dem er arbeitete, war der Weltkriegs-Shooter " Battlefield 1 ", der kürzlich erschienen. Wohin es Bach jetzt verschlagen wird oder wer seinen Posten in Zukunft übernehmen soll, ist noch unklar."Ich hatte einen epischen Ritt mit Dice und EA, gefüllt mit unglaublich kreativen und leidenschaftlichen Menschen, und mit unvergesslichen Erfahrungen mit unserer Spieler-Community", wird Bach zitiert. "Ich werden 'Battlefield 1' sicherlich noch eine lange, lange Zeit spielen und ich freue mich zu sehen, was als nächstes von dem unglaublichen Team von Dice kommt."

