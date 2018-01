"Paragon"-Ende und "Monster Hunter"-Erfolg

Nicht nur in seinem Heimatland Japan ist der neue Teil der "Monster Hunter"-Reihe ein voller Erfolg. Auch in Großbritannien verkauft sich "" so gut wie nie zuvor. "World" ist der bisher erfolgreichste Start der Reihe in Großbritannien und setzt sich daher auch auf Anhieb an die Spitze derder GFK. | Quelle: chart-track.co.uk Das Free-to-Play-MOBA "" wird abgeschaltet. Wie Entwicklerin einem Blogeintrag bekannt gibt, wird ein Großteil der Belegschaft von dem Projekt abgezogen, um das Battle-Royal-Game "Fortnite" weiter auszubauen. Epic stellt die Server von "Paragon" am 26. April offiziell ein. | Quelle: epicgames.com Entwicklerhat sich im Januar 15 hochrangige Games-Veteranen ins Boot geholt. Neben Entwicklern die an Spielen wie "Batman: Arkham Origins" und "Dead Space" mitgewirkt haben, zählen vor allem der ehemalige Creative Directorvon Naughty Dog undvon Visceral Games zu den bekanntesten neuen Gesichtern. | Quelle: crystaldynamics.com

Quelle: GamesMarkt.de

