Paradox verlängert bei Koch Media

Großansicht Kommt ebenfalls über Koch Media in den Handel: "Surviving Mars" (Bild: www.survivingmars.com) Kommt ebenfalls über Koch Media in den Handel: "Surviving Mars" (Bild: www.survivingmars.com)

Paradox Interactive ist offenbar mit seinem Vertriebspartner Koch Media zufrieden. Jedenfalls haben der schwedische Publisher und Koch Media ihr bestehendes Distributionsabkommen verlängert. Damit zeichnet Koch Media auch für die Distribution von "Surviving Mars" verantwortlich. Die Sci-Fi-Städtebausimulation von Entwickler Haemimont Games erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac und Linux.Paradox Interactive ist ein wachstumsstarker Publisher aus Schweden, der 2016 fast 70 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftete. Der Erfolg von Paradox rief auch Marktführer Tencent auf den Plan, der seit 2016 mit mehr als fünf Prozent an Paradox beteiligt ist. Die Zusammenarbeit mit Koch Media geht indes auf das Jahr 2003 zurück. Damals vertrauten die Schweden Koch Media die Vermarktung von "Hearts of Iron" und "Crusader Kings" im deutschsprachigen Raum an.

Quelle: GamesMarkt.de

