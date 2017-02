Paradox mit Umsatzplus und Verkaufserfolg

Der schwedische Publisher und Entwickler Paradox Interactive hat gleich mehrfach Grund zum Jubeln. So meldet das Unternehmen, dass der Nischentitel und Hardcore-Strategietitel "Hearts of Iron IV" bei inzwischen über 500.000 verkauften Units liegt. Er trug damit zu dem durchweg guten Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 bei, das Paradox jetzt ebenfalls vorlegte.So bilanziert Paradox Interactive für 2016 einen Umsatz von 653,7 Millionen schwedische Kronen. Das sind umgerechnet rund 69 Mio. Euro und acht Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn stieg sogar um 27 Prozent auf 308 Millionen Kronen oder 32,52 Mio. Euro.Firmenchef Fredrik Wester ist entsprechend zufrieden und hofft auf eine Fortsetzung der Entwicklung im Jahr 2017. "In jedem Teilbereich unserer Organisation wimmelt es nur so von Ideen, Passion und Aktivität", so der CEO. Eine Nachricht, die man bereits verkünden könne, sei die Lizenzierung von "Werewolf: The Apocalypse" an Focus Home Interactive. "Und wie bereits kommuniziert, prüfen wir nach wie vor neue Plattformen und Geschäftsmodelle", so Wester. Schließlich sei er von Natur aus nie zufrieden, denn es gäbe immer etwas, was man mehr oder besser machen könne.

Quelle: GamesMarkt.de

