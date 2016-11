Pädi-Jury zeichnet Brainseed und Klonk aus

codeSpark Academy with the Foos (codeSpark)

Die Unendliche Arcade (Tinybop)

Die Zwuggels -Reise ans Meer (Ploosh)

Meine Piraten (wonderkind)

Mein Raumschiff-Raketenforschung für Kinder (urbn pockets)

Schatz Schatz! (Hartmut Welsch)

AUDIYOUkids.de (AUDIYOU)

Lernspass-fuer-Kinder.de (Theiler & Theiler)

Human Resource Machine (Tomorrow Corporation)

Shadowmatic (Triada Studio)

Keep Talking and Nobody will Explode (Steel Crate Games)

Shift Happens (Klonk Games/Deck13interactive)

Typoman: Revised (Brainseed Factory)

Unravel (ColdWood Interactive/Electronic Arts)

BrainFed-Fütter dein Hirn! (Dark Viktory/MeshCollective/UFA Lab)

Mr.Wissen2go (objektiv media)

Seit fast 20 Jahren bietet der Münchner Verein SIN - Studio im Netz Eltern mit den "Pädi"-Auszeichnungen Orientierung im Bereich interaktive Medien. Heute wurden im Münchner Gasteig die "Pädi 2016" verliehen und auch einige Vertreter der deutschen Spielebranche konnten sich freuen. So zählen neben dem schwedischen Studo ColdWood Interactive ("Unravel") oder dem kanadischen Steel Crate Games ("Keep Talking and Nobody will Explode") auch Klonk Games und Brainseed Factory zu den Gewinnern."Unsere Jury hatte auch dieses Jahr wiede die schwierige Aufgabe, aus zahlreichen tollen Angeboten für Kinder und Jugendliche die besten Produkte auszuwählen. Die 16 Preisträger beweisen, dass es auch im kommerzialisierten Markt der Kinder- und Jugendmedien Platz für qualitativ hochwertige Angebote gibt. Wir möchten mit dem Pädi alle Eltern und Erziehenden dabei unterstützen, aus der Flut an Medienprodukten diejenigen herauszufiltern, die einen pädagogischen Mehrwert besitzen", so Hans-Jürgen Palme, geschäftsführender Vorstand von SIN.Die 16 Gewinner des diesjährigen Päde sind:

Quelle: GamesMarkt.de

