"Overwatch" setzt Milliarde Dollar um

Blizzards Mehrspieler-Shooter " Overwatch " mauserte sich zum wahren Beststeller für den US-Entwickler. Wie der Mutterkonzern Activision Blizzard in seine Bilanzmeldung für das erste Quartal 2017 erklärt, durchbrach der Titel die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar. Und das obwohl "Overatch" erst im Mai 2016 und als komplett neue Marke veröffentlicht wurde.Laut Unternehmensangaben ist "Overwatch" weiterhin die am schnellsten wachsende Marke des US-Majors. Es ist erst die achte IP in der Firmengeschichte, die die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar knacken konnte. 30 Millionen Spieler konnte der Mutliplayer-Titel bisher anziehen.Auch "Hearthstone", das aktuell bei 70 Millionen Registrierungen steht, entwickelt sich weiterhin erfreulich. Es ist auch diese insgesamt gute Performance der Blizzard-Tochter, die dafür sorgt, dass Activision Blizzard als Konzern ein sehr gutes erstes Quartal 2017 bilanzieren kann.

Quelle: GamesMarkt.de

