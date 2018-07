"Overwatch"-League Finale und UK-Charts

ist ". Beim erstenam 28. Juli in New York entschieden dieden Wettkampf gegen Philadelphia Fusion mit 2:0 für sich. Ihr Preisgeld betrug. Das Team besteht gänzlich aus Südkoreanern und gehört der US-amerikanischen E-Sport-Organisation Cloud9. | Quelle: overwatchleague.com lässt sich nicht unterkriegen. Das Bundle verbucht nun bereits dieauf dem Spitzenplatz derseit der Veröffentlichung der Switch-Portierung. "" ist weiterhin auf Nummer zwei während sich Ubisofts "" und Sonys "r" auf die Plätze drei und vier zurückkämpfen. | Quelle: chart-track.co.uk Lautfür das erste abgeschlossene erste Quartal (April bis Juni) des laufenden Geschäftsjahres verbuchte der Publisher einen. Außerdem konnten besonders große IP's wie "" und die beiden "" Kollektionen solide Verkäufe aufweisen. Verschaufsschlager war in diesem Jahr aber natürlich "", das nun mittlerweile weltweit überüber die Ladentheke ging. Für das angekündigte Remake von "Resident Evil 2" sowie die "Devil Mac Cry"-Fortsetzung sind die Erwartungen dementsprechend hoch. | Quelle: capcom.co.jp

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden