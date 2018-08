"Overwatch League"-Expansion und China bekommt "Call of Duty Mobile"

Dieexpandiert: 2019 sollen Teams ausundin die offzielle eSport-Liga von Blizzard aufgenommen. Die Liga mit 12 Teams startete am 11. Januar in ihre erste Saison. | Quelle: blizzard.com stellt seinein. Das berichtet "Variety". Der, der 2002 gegründet wurde, beendet amseinen Onlineservice, der physische Verleih gegen eine monatliche Pauschale bleibt allerdings weiterhin erhalten. Anfang des Jahres kauftedas Team und die Technologie des aus Israel stammenden Unternehmens auf. Mit dem Beenden des Streamingservices hatte der Publisher nach eigener Aussage allerdings nichts zu tun. | Quelle: variety.com undwollen einfür den chinesischen Markt entwickeln. Das Free-to-Play-Game wird einund soll auch chinesische Kunden für die im Westen so populäre Marke gewinnen. Tencent ist Großaktionäre bei Actvision. | Quelle: activision.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden