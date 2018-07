"Overwatch"-Charity, ArenaNet-Kündigungen und WeGame im Westen

Die Spieler vonsammeln insgesamtfür wohltätige Zwecke. Im Rahmen der"Mercy in Rosa", bei der Spieler Charity-Items im Spiel kaufen konnten, kam diese Summe zusammen und wird nun von Hersteller Blizzard an die(Stiftung für Brustkrebsforschung) übergeben. | Quelle: playoverwatch.com Die Kündigung von zweinach Aussagen auf deren privaten Twitter-Konten sorgen weiterhin für. Nun schaltet sich auch die(IDGA) ein, und legt einenmit Fragen vor, die sich sowohl Firmen als auch Angestellte um Umgang mit sozialen Medien stellen sollten. | Quelle: igda.org Der chinesische Internetgigantwill seinen WeGame bald weltweit verfügbar machen. Wie die "South China Morning Post" berichtet, ist der Schritt eine Reaktion auf die Ankündigung von, seine Plattform in China bald auch offiziell anzubieten. | Quelle: scmp.com Das britische Unternehmenkündigt einenfüran. Zum Start soll der Dienst vorest nur inverfügbar sein. Mit einersollen Abonnenten dannnutzen können. Wenn genau und zu welchem monatlichen Preis der Marktstart erfolgen soll, ist indes noch nicht bekannt. | Quelle: antstream.com In Newsflash sammelt die GamesMarkt-Redaktion täglich die wichtigsten internationalen Meldungen und News aus der Gamesbranche, damit Sie auch nicht verpassen, was in anderen Märkten die Branchenkollegen bewegt.

Quelle: GamesMarkt.de

