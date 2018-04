Otto.de listet Musterbrand

Die Kollektionen von Musterbrand sind ab sofort auch bei Otto.de zu kaufen. Dies gab Firmengründer und Geschäftsführer Knut Jochen Bergel jetzt per Social Media bekannt. Per Suche lassen sich über 100 Artikel aus dem Portfolio der Modemarke mit Sitz in Hamburg und New York bei Otto.de finden.Musterbrand ist spezialisiert auf hochwertige Lizenzprodukte zu ausgewählten Games- und Entertainmentbrands.Bei der Umsetzung setzt Musterbrand vor allem auf ein schlichtes und zugleich hochwertiges Design.Knut Jochen Bergel war über viele Jahre in Marketing und Vertrieb der Gamesbranche tätig, unter anderem beim einstigen Lara-Croft-Vermarkter Eidos Interactive.

