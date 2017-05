Osmotic gewinnt auch A-Maze.-Award

Großansicht - (Bild: A Maze./Jens Keiner) (Bild: A Maze./Jens Keiner)

Most Amazing Game Award: "Everything" von David OReilly (USA)

"Everything" von David OReilly (USA) Human Human Machine Award: "Word after Word" von Jonah Warren (USA)

"Word after Word" von Jonah Warren (USA) Collider Award: "FRU" von Through Games (Niederlande)

"FRU" von Through Games (Niederlande) Digital Moment Award: "Everything is going to be OK" von Nathalie Lawhead (USA)

"Everything is going to be OK" von Nathalie Lawhead (USA) Long Feature Award: "Orwell" von Osmotic Studios (Deutschland)

"Orwell" von Osmotic Studios (Deutschland) Audience Award: "vinylOS:" von Josef Who? & Jonas Bo! (Österreich)

Vor allem Indie-Produktionen aus den USA haben die diesjährige A-Maze.-Jury überzeugt. Drei der sechs Auszeichnungen gingen an Entwickler aus den USA. Die Fahne für Deutschland hoch gehalten haben in diesem Jahr die Hamburger Osmotic Studios. Sie erhielten für ihr Überwachungs-Game "Orwell" den "Long Feature Award". Für die Hamburger war es der zweite Preis im Rahmen der International Games Week in Berlin. Sie erhielten schon den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie "Serious Game".Die A Maze. 2017 besuchten 1200 Branchenvertreter und 4000 Verbraucher. Es fanden 36 Talks und 13 Workshops statt. Dazu gab es natürlich Partys, den Ausstellungsbereich und die Awardshow.Die Gewinner der A Maze. Awards 2017 im Überblick:

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen