Orthmayr leitet die documenta-Geschäfte

Der langjährige WOM-Geschäftsführer und Sony-Music-Manager Wolfgang Orthmayr übernahm Anfang April in Kassel zunächst vorübergehend die Geschäftsführung der documenta und der Museum Fridericianum gGmbH. Die Stadt Kassel bestätigte die Berufung Orthmayrs, der zuletzt seit dem Sommer 2014 und bis Ende 2017 bei Stage Entertainment im Musicalgeschäft aktiv war, am 9. April 2018."Wir sind sehr froh, dass wir mit Wolfgang Orthmayr einen Interims-Geschäftsführer gewinnen konnten", sagte Oberbürgermeister Christian Geselle, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der documenta und der Museum Fridericianum gGmbH. Ohne die jetzige Interimslösung wäre es zeitweise zu einer Vakanz in der Geschäftsführung gekommen. Die Stadt Kassel und das Land Hessen wollen die Geschäftsführung aber nach der Übergangsphase langfristig mit einer Person besetzen, "die einschlägige Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich des Kulturmanagements vorweisen kann", wie es aus Kassel heißt.Vor seinem Wechsel zu Stage war Wolfgang Orthmayr Geschäftsführender Gesellschafter der M.A.D. Kommunikationsgesellschaft mit internationalen Kunden vorrangig aus Tourismus, Kongress und Dienstleistung. Seine Karriere aber begann er in der Musikindustrie:Der 1960 geborene Orthmayr kam 1977 nach Deutschland und legte von 1979 bis 1980 als DJ in einer Freiburger Discothek auf. Der Plattensammler begann dann ab 1980 im Freiburger Plattenladen "Die Schallplatte" zu arbeiten und wechselte 1986 zur Nürnberger WOM-Filiale, wo er bis 1987 als Einkäufer erste Einblicke ins Handelsgeschäft bekam. 1988 folgte ein erneuter Wechsel als Assistent des damaligen Einkaufsleiters in die Münchner WOM-Zentrale, schon 1989 war er Einkaufsleiter, 1991 erhielt er auch Prokura, 1995 wurde er Geschäftsführer der WOM-Ladenkette und behielt diese Position bis Ende 2002 . Anfang 2003 kam Orthmayr als Vice President Sales GSA zu Sony Music und wurde im März 2007 zum Managing Director der damaligen Sony BMG Switzerland ernannt. Bis 2009 hatte Orthmayr bei Sony Music verschiedene Vertriebs-, Vermarktungs- und Geschäftsführungspositionen inne, zuletzt als Senior Vice President Continental Europe/Deutschland.

Quelle: MusikWoche

