optimal media baut Aktivitäten aus

Großansicht Soll am Standort Röbel/Müritz weiter wachsen: optimal media, die die Fertigungs- und Logistiktochter des Edel-Konzerns, hier das 2008 eröffnete Druck- und Medien-Center (Bild: Edel AG) Soll am Standort Röbel/Müritz weiter wachsen: optimal media, die die Fertigungs- und Logistiktochter des Edel-Konzerns, hier das 2008 eröffnete Druck- und Medien-Center (Bild: Edel AG)

Die Edel AG will das Produktportfolio ihrer Fertigungstochter optimal media erweitern. Nach Informationen des Wirtschaftsministeriums von Mecklenburg-Vorpommern fließen Investitionen in Höhe von knapp 25 Millionen Euro in die Erweiterung des Unternehmens. Der bislang auf die Herstellung und den Vertrieb von Datenträgern und Printerzeugnissen spezialisierte Dienstleister will künftig auch Bücher und sogenannte MediaBooks samt Verpackungen fertigen. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben mit rund 3,7 Millionen Euro, heißt es aus Schwerin:"Das Unternehmen investiert kontinuierlich in sein Produktportfolio", streicht Harry Glawe heraus , Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. optimal media habe sich "in einem hart umkämpften Wettbewerb" und einem "sich stetig verändernden Marktumfeld" behaupten können: "Mit der nun geplanten Ausweitung der Geschäftstätigkeit werden 20 Arbeitsplätze neu geschaffen und 624 Jobs gesichert."Laut Glawe sei vorgesehen, unter anderem in den Neubau einer Produktionshalle und eines Hochregallagers sowie in die Ausweitung des Maschinenparks zu investieren. "Die optimal media strebt damit eine noch größere Fertigungstiefe und die Ausdehnung der Wertschöpfungskette in bisher nicht angebotene Herstellungssegmente an", weiß der Minister.In den ersten sechs Monaten des laufenden Edel-Geschäftsjahres hatte die Fertigungs- und Logistiktochter des Konzerns bis Ende März 2016 beim Umsatz um sechs Prozent zulegen können

Quelle: MusikWoche

