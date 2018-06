optimal-Geschäftsführer Jörg Hahn wird Unternehmerpersönlichkeit des Jahres

Großansicht Bei der Preisverleihung im Rahmen eines landesweiten Wettbewerbs für wirtschaftliches Engagement (von links): Harry Glawe (Wirtschaftsminister MV), Jörg Hahn (Geschäftsführer optimal media) und Jörg Lambusch (Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände MV) (Bild: WiMi M-V) Bei der Preisverleihung im Rahmen eines landesweiten Wettbewerbs für wirtschaftliches Engagement (von links): Harry Glawe (Wirtschaftsminister MV), Jörg Hahn (Geschäftsführer optimal media) und Jörg Lambusch (Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände MV) (Bild: WiMi M-V)

Am 13. Juni 2018 zeichnete das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern den optimal -Geschäftsführer Jörg Hahn als Unternehmerpersönlichkeit des Jahres 2018 aus. Hahn nahm den Preis in Wismar entgegen.Als Impulsgeber, Visionär und Teamplayer habe Jörg Hahn die Firma konsequent aufgebaut, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe in seiner Laudatio: "Das Unternehmen arbeitet stetig am Ausbau des eigenen Produktportfolios. Es behauptet sich in einem umkämpften Wettbewerb und sich stetig verändernden Marktumfeld", so Glawe weiter.Im Dezember 1990 wurde Jörg Hahn als erster Mitarbeiter bei optimal media, der Fertigungs- und Logistiktochter der Edel AG, eingestellt. Nach seiner Zeit als Projektleiter übernahm er dort die Produktionsleitung und wechselte 1993 in die Geschäftsleitung. Seit 1995 fungiert er als Geschäftsführer des Unternehmens.Laut optimal media hat Hahn einen "maßgeblichen Anteil an der sehr erfolgreichen Unternehmensentwicklung" der Firma mit mittlerweile mehr als 750 Mitarbeitern, die sich "von einem Produktionsstandort für die Herstellung von CDs zu einem international agierenden Mediendienstleister mit einem umfangreichen Dienstleistungsportfolio" entwickelt habe.

Quelle: MusikWoche

