"On Rusty Trails" und "Portal Knights" führen DCP-Nominiertenliste an

Großansicht Felix Falk, Dorothee Bär, Prof. Dr. Linda Breitlauch und Peter Tscherne (Bild: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)) Felix Falk, Dorothee Bär, Prof. Dr. Linda Breitlauch und Peter Tscherne (Bild: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI))

On Rusty Trails (Black Pants Studio)

Portal Knights (Keen Games/ 505 Games)

Shadow Tactics - Blade of the Shogun (Mimimi Productions/Daedalic Entertainment)

DYO (Fabian Golz, Oliver Langkowski, Josia Roncancio, Ragnar Thomsen, Maximilian Warsinke von der HTW Berlin)

Isometric Epilepsy (György János Droste, Juan Camilo Orjuela Lozano, Bálint Márk, Utz Stauder von der TH Köln)

ViSP - Virtual Space Port (Timo Falcke, Sandro Heuberger, Ngoc Hoang Tran von der HTW Berlin)

Fiete Cars (Ahoiii Entertainment)

Portal Knights (Keen Games)

She Remembered Caterpillars (Jumpsuit Entertainment)

12 Orbits (Roman Uhlig)

Code 7 - Episode 0: Allocation (Goodwolf Studio)

Portal Knights (Keen Games)

Fightlings (Thoughtfish)

Holocafé (Holocafé - Eberlei, Karger, Kreutz GbR)

VR Coaster Rides and Coastality App (VR Coaster)

Future Unfolding (Spaces of Play)

On Rusty Trails (Black Pants Studio)

Robinson: The Journey (Crytek)

Debugger 3.16: Hack'n'Run (Spiderwork Games)

Meister Cody - Namagi (Kaasa health)

Orwell (Osmotic Studios)

Galaxy on Fire 3 - Manticore (Deep Silver Fishlabs/Koch Media)

Glitchskier (Shelly Alon)

Twisted Lines (Megagon Industries)

On Rusty Trails (Black Pants Studio)

Robinson: The Journey (Crytek)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Mimimi Productions/Daedalic Entertainment)

The Last Guardian (Sony Interactive Entertainment)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Uncharted 4: A Thief's End (Sony Interactive Entertainment)

1-2-Switch (Nintendo)

Battlefield 1 (Electronic Arts)

Overwatch (Activision Blizzard)

Battlefield 1 (Electronic Arts)

The Last Guardian (Sony Interactive Entertainment)

Uncharted 4: A Thief's End (Sony Interactive Entertainment)

Die Hauptjury des Deutschen Computerspielpreises hat die Nominierten für den diesjährigen Award bekannt gegeben. Und vor allem drei Titel sind mehrfach nominiert. "On Rusty Trails" von Black Pants Studios und "Portal Knights" von Keen Games sind jeweils dreimal nominiert, "Shadow Tactics - Blades of The Shogun" von Mimimi Productions zweimal. Die drei Titel machen auch die Hauptkategorie, Besten Deutsches Spiel, unter sich aus. Insgesamt wurden 36 Spiele in den 13 verschiedenen Kategorien nominiert.Dorothee Bär, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur und bekennende Gamerin, die vielfältigen Meinungen: "Der DCP 2017 fasziniert wie nie: Wir loben in diesem Jahr das höchste Preisgeld der DCP-Geschichte aus. Wir verzeichnen einen Einreichungsrekord und die Spiele sind so spannend, innovativ und vielfältig wie selten zuvor. Das führt zum intensivsten Wettbewerb, den wir je hatten. Der DCP leistet somit einen signifikanten Beitrag, damit innovative Computerspiele in Deutschland entwickelt werden können."Die Nominierten für den Deutschen Computerspielpreis 2017 sind:Der Gewinner in der Kategorie "Bestes Deutsches Spiel" erhält zusätzlich zum Preisgeld Medialeistungen im Gegenwert von 60.000 Euro.Die drei Preisträger in der Kategorie "Bestes Nachwuchskonzept" erhalten zusätzlich zum Preisgeld Mentoring-Leistungen im Gegenwert von 30.000 Euro.Mögliche Gewinner in dieser Kategorie werden erst bei der Gala am 26. April 2016 bekannt gegeben.Das Voting zum Publikumspreis startet am 20. März 2017.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen