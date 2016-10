Oetinger-Vertrieb stellt sich neu auf

Großansicht Die neue Vertriebsführungsriege von Oetinger (v.l.): Kirsten Lenz, Thilo Schmid und Alexandra Fürtauer (Bild: Oetinger/Jörg Schwalfenberg) Die neue Vertriebsführungsriege von Oetinger (v.l.): Kirsten Lenz, Thilo Schmid und Alexandra Fürtauer (Bild: Oetinger/Jörg Schwalfenberg)

Die Verlagsgruppe Oetinger , unter deren Dach u. a. Oetinger Media mit den Labels Oetinger audio und Oetinger kino agiert, hat eine neue Vertriebsstruktur mit neu aufgestellter Führungsmannschaft installiert. Die neue Struktur fußt künftig auf drei Teams: Das Team "Produkt" soll als Bindeglied zwischen Verkauf, Programm und Marketing agieren und in enger Zusammenarbeit mit diesen neue Artikel, Titel und Themenwelten entwickeln. Geleitet wird es von Alexandra Fürtauer, die seit 2009 für die Verlagsgruppe tätig ist und weiterhin mit der Leitung Multimarkt betraut ist. Während das Team "Kunde" gemeinsam mit dem Key Account Management die Kundenbetreuung übernehmen, die Vertreter unterstützen und den Kontakt zum Kunden ausbauen soll, ist das Team "Organisation" für die Koordinierung der Auslieferung, der Messen und weitere Vertriebsprojekte verantwortlich. Geführt werden Team "Kunde" und "Organisation" von Kirsten Lenz, die im September zu Oetinger gekommen ist und zusätzlich die Führung des Außendienstes für die DACH-Region innehat. Kirsten Lenz und Alexander Fürtauer berichten direkt an Gesamtvertriebsleiter Thilo Schmid "Wir wollen Geschichten für die Lese- und Mediengeneration von heute und morgen so auswählen, aufbereiten und vermarkten, dass wir möglichst viele junge Menschen erreichen, bewegen und inspirieren können. Dafür haben wir nun eine agile Struktur geschaffen, innerhalb derer sich drei Teams um die Schwerpunkte Kunde, Organisation und Produkt zusammenfinden", kommentiert Thilo Schmid die Neuaufstellung des Vertriebs. "Wir freuen uns darauf, die Beziehungen zu unseren Handelspartnern weiter auszubauen und in einem sich wandelnden Markt für Kindermedien und Entertainment gemeinsam mit ihnen die Zukunft zu gestalten, Impulse aufzunehmen und zu geben und weiterhin durch Qualität zu überzeugen", so Schmid weiter.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen