Oestreicher verstärkt Activision-Team

Großansicht Jasmin Oestreicher, Associate PR Managerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Activision Deutschland Jasmin Oestreicher, Associate PR Managerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Activision Deutschland

Activision Deutschland hat seine PR Abteilung verstärkt. Ab sofort zeichnet dort Jasmin Oestreicher als Associate PR Managerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Sie berichtet direkt an Christian Blendl , Head of PR. In ihren Funktion betreut sie unter anderem die Themen "Call Of Duty" und "Destiny".Oestreicher kommt von Koch Media/Deep Silver , wo sie zuletzt als Junior Marketing Manager verantwortlich zeichnete. Davor war sie für die European Games Group sowie für ProSiebenSat.1 Games tätig."Wir freuen uns, mit Jasmin Oestreicher eine erfahrene PR & Marketing Expertin im Team zu haben. Sie bringt Leidenschaft und Zielgruppenexpertise mit, um die Kommunikation zu den aktuellen und kommenden Neuheiten kreativ zu unterstützen", so Frank Weber , Vice President DACH & Nordic bei Activision Blizzard Deutschland

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen