Österreicher stellt VR-Weltrekord auf

Großansicht VR-Game-Weltrekordhalter Johannes Löffelmann (Bild: Saturn/Martin Hörmandinger) VR-Game-Weltrekordhalter Johannes Löffelmann (Bild: Saturn/Martin Hörmandinger)

Kurz vor Ostern wurde in Österreich ein neuer Weltrekord aufgestellt und zwar im längsten Spielemarathon mit einem VR-Game-System. Johannes Löffelmann aus Weißkirchen an der Traun, der mit seinem Unternehmen my360planet selbst VR-Anwendungen entwickelt, hat 28 Stunden, 43 Minuten und 24 Sekunden in dem VR-Spiel "Job Simulator: The 2050 Archives" verbracht. Genutzt hat er dabei eine PlayStation 4 sowie PSVR. Dabei durfte er pro Stunde zehn Minuten pausieren. Die Pause durfte er auch kumulieren.Initiiert und medial begleitet wurde der Rekordversuch von Saturn unter dem Stichwort Saturn VRekord. Entsprechend begeistert sagt Christoph Geiselmayr, Vertriebschef Saturn Österreich: "Johannes Löffelmann hat in den vergangenen Stunden eine körperliche und mentale Höchstleistung vollbracht. Wir sind sehr stolz, dass wir mit Saturn Teil des offiziellen Guinness World Records sind. Virtual Reality ist eine richtungsweisende Technologie. Im Gaming-Bereich ist bereits eine Vielzahl an Anwendungen am Start und wir freuen uns, dass wir der heimische Elektronikhändler mit dem breitesten und umfassendsten VR-Gaming-Angebot sind."Und der neue Rekordhalter selbst ergänzt: "Die größte Herausforderung für mich war der Schlafmangel. Vor allem in den frühen Morgenstunden hatte ich einen Durchhänger, aber das Team vor Ort hat mich voll motiviert und ist mir während des ganzen Weltrekord-Versuchs zur Seite gestanden. Ein großes Danke geht an Saturn. Das Saturn Team hat es mir ermöglicht, den Guinness World Records Titel nach Österreich zu holen", so Löffelmann.

Quelle: GamesMarkt.de

